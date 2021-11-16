Российская система обязательного медицинского страхования функционирует недостаточно эффективно, пришла к выводу Счетная палата. Анализ устойчивости финансовой системы ОМС выявил неполную обеспеченность потребности в финансовых ресурсах на оплату сверхплановых объемов медицинской помощи по ОМС. Кроме того, имеются недостатки в эффективности организации финансирования, поясняется в обзоре на сайте ведомства.

«Средства нормированного страхового запаса используются на нестраховые цели, что не соответствует целям формирования НСЗ как резерва для обеспечения финансовой устойчивости ОМС», — отметила на коллегии СП заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова.

По ее словам, «важно обеспечить полноту системы стандартов оказания медицинской помощи, используемых при формировании тарифов на оплату медицинской помощи в системе ОМС. Для многих заболеваний, входящих в базовую программу ОМС, до сих пор не разработаны стандарты медицинской помощи, на основе которых определяются объемы медицинских услуг, учитываемые при расчете тарифа. Все это приводит к значительной разнице в подходах к тарифообразованию в субъектах РФ».

В ходе анализа установлено, что недостатки механизмов финансового обеспечения оказанной медицинской помощи по межтерриториальным расчетам приводят к росту задолженности в регионах. Кроме того, правила работы комиссий по разработке территориальных программ ОМС по распределению объемов медицинской помощи между медицинскими организациями недостаточно конкретны, что приводит к рискам неэффективного распределения объемов.

«Не способствует сбалансированности системы ОМС и низкая конкуренция между медицинскими организациями различных форм собственности. Так, имеются ограничения по участию частных медицинских организаций в системе ОМС, в том числе связанные с недостаточно прозрачным порядком распределения объемов медицинской помощи между медицинскими организациями», — указывают в Счетной палате.

Аудиторы также обратили внимание на недостатки в организации работы страховых медицинских организаций в части проведения медицинских экспертиз и информационного сопровождения застрахованных лиц. Кроме того, объемы расходов страховых медорганизаций на ведение дела не связаны с оценками результативности их деятельности.

В Счетной палате отмечают, что действующая система ОМС не предусматривает лекарственного обеспечения застрахованных лиц при оказании медпомощи в амбулаторных условиях. «В совокупности с проблемами льготного лекарственного обеспечения, характеризующимися отказами гражданам в выдаче льготных лекарственных препаратов, монетизацией льгот и проблемами в информационно-методическом сопровождении, это ограничивает возможность достижения целей по снижению смертности и повышению ожидаемой продолжительности жизни населения», — подчеркнула зампред СП.

В отдельном обзоре Счетная палата делится выводами о том, что программа софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала за счет средств нормированного страхового запаса Фонда ОМС реализуется недостаточно эффективно.

«По итогам проверки эффективность использования средств нормированного страхового запаса, предусмотренного в бюджете ФОМС на оплату труда врачей и среднего медперсонала, оценена Счетной палатой как низкая», — констатировала Изотова.

«Запланированные показатели не достигнуты, средства расходуются не в полном объеме. Так, в 2019 году было использовано только 25% от запланированного объема средств НСЗ, в 2020 году — 15%, по итогам первого полугодия текущего года — всего 2,7%», — рассказала она.



В СП напоминают, что мероприятия по софинансированию расходов на оплату труда врачей и среднего медперсонала за счет средств НСЗ реализуются Фондом ОМС с 2019 года. В первую очередь данная мера поддержки направлена на ликвидацию кадрового дефицита в сфере здравоохранения. Однако реализовать поставленную цель пока не удалось, пришли к выводу аудиторы по итогам проверки. В этой связи, в частности, отмечается, что при распределении средств, предназначенных на оплату труда врачей и среднего медперсонала, ФОМС не учитывал реальную потребность регионов в медицинских кадрах. Имели место и случаи нецелевого использования средств со стороны медорганизаций.