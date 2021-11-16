Фондовые торги в России открылись во вторник в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

К 10:26 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,25% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 4 145,58 пункта. Индекс РТС повысился на 0,31% — до отметки 1 797,07.

«Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают наметившийся накануне отскок, а настроения на мировых фондовых площадках неоднозначны», — констатирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Она напоминает, что «индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли, но не устояли у максимумов дня, указывая на ограниченные силы покупателей». «Ближайшие поддержки для индикаторов расположены у 4 100 и 1 785 пунктов, а сопротивления — у 4 210 и 1 865 пунктов. До преодоления последних рынок остается под краткосрочным нисходящим давлением», — пишет эксперт.



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«В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, получат поддержку от восстановления мировых цен на нефть, в то время как другие сектора могут немного просесть из-за неуверенности на зарубежных площадках. <…> Дальнейшее восстановление нефтяных котировок может позволить рынку РФ продолжить движение к краткосрочным сопротивлениям, но во вторник значимых изменений в технической картине, вероятно, не произойдет», — дала прогноз Кожухова перед началом торгов.

«Сегодня, ввиду улучшения ситуации на рынке нефти, мы ждем оживления спроса на «голубые фишки» и попыток индекса Мосбиржи вернуться в верхнюю часть диапазона 4 100—4 200 пунктов, выглядящего на текущий момент соответствующим складывающемуся внешнему фону», — пишет начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

