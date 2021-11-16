Замедление темпов экономического роста в Китае может повлиять на всю мировую финансовую систему, заявила в интервью CBS министр финансов США Джаннет Йеллен. Она выразила озабоченность закредитованностью китайского сектора недвижимости и проблемами у крупнейшего застройщика China Evergrande, передает Business Insider .



«Сектор недвижимости важен для китайской экономики. На него приходится около 30% спроса. Конечно, замедление темпов роста в Китае, может иметь глобальные последствия. Китайская экономика велика, и, если она замедлится сильнее ожиданий, это безусловно отразится на многих странах», — заявила Йеллен.

China Evergrande является крупнейшим девелопером в мире, его долговые обязательства превышают 300 млрд долларов. В настоящее время компания испытывает значительные трудности с обслуживанием долга, многие эксперты говорят о возможном дефолте. Йеллен в интервью заявила, что китайские власти пытаются управлять ситуацией: «Они определенно пытаются это делать, и мы внимательно за этим следим».

Комментарии Йеллен прозвучали на фоне публикаций отчетов ФРС, касающихся финансовой стабильности. Из них следует, что проблемы в секторе недвижимости Китая из-за долгового кризиса Evergrande могут перекинуться на США.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

