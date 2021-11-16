Чистая прибыль банка «Уралсиб» по итогам девяти месяцев 2021 года составила 13,9 млрд рублей, что в 2,4 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. Такие данные отчетности по РСБУ приводятся в релизе кредитной организации.

Активы банка выросли с 508,3 млрд рублей на начало года до 553,1 млрд на конец отчетного периода, обязательства — с 438,1 млрд до 469,3 млрд, собственные средства — с 70,2 млрд до 83,8 млрд рублей, указано в релизе.



«Капитал банка увеличился с 58,9 млрд рублей до 69,8 млрд рублей. Норматив достаточности капитала Н1.0 превысил 12%, все остальные нормативы также выполняются с существенными запасами», — подчеркивают в «Уралсибе».