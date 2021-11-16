«Зеленая инфляция», вызванная глобальным стремлением к сокращению выбросов, окажет огромное влияние на различные отрасли экономики, а также рыночную стоимость компаний. Так считает главный стратег Principal Global Investors Сима Шах, ее позицию приводит CNBC .



В исследовательской записке Шах утверждает, что все большее число компаний меняет оценку стоимости экологической политики в своих бизнес-моделях и закладывает рост расходов. Она рекомендует инвесторам вкладывать деньги в бизнес голубых фишек, так как эти компании могут «гибко менять цены на свою продукцию, а не сами нести возросшие затраты».

Отмена льгот на углеродные выбросы, ужесточение климатических санкций, конкуренция за специалистов в сфере экологии, а также кратный рост инвестиций в НИОКР — все эти четыре фактора, по мнению Шах, будут влиять на бизнес компаний.

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Примером роста контроля за углеродным воздействием может послужить предписание Royal Dutch Shell сократить выбросы на 45% к 2030 году, что повысит издержки компании. Еще сильнее расходы может увеличить наем специалистов в вопросах экологии, согласно исследованию Onward, им требуется заработная плата на 18% выше, чем в среднем в Великобритании

По мнению Шах, «компании с устойчивыми конкурентными преимуществами более гибки в вопросах ценообразования и могут использовать это для защиты своей прибыли, не рискуя потерять долю рынка». К ним, в частности, относятся производители предметов роскоши и компании из индекса FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google).

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

