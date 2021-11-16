Минпромторг планирует перейти на проактивный (упреждающий) формат оказания мер господдержки предприятиям промышленности, который при этом будет опираться на технологии искусственного интеллекта, пишет «Коммерсант» . Сейчас такой проект находится на начальной стадии промышленной эксплуатации.

Как сообщили в Минпромторге, нейронная сеть будет работать на исторических данных о ранее проведенных конкурсах на господдержку и на отчетности о ее результатах. Подбор мер будет учитывать отраслевую принадлежность предприятия, его финансово-экономическое состояние, успешность проектов, ранее реализованных при поддержке государства, а также специфические требования к заявителям, определяемые конкретными постановлениями правительства.

Для анализа будут применяться данные, получаемые ГИСП (государственная информационная система промышленности) от других государственных информсистем. Например, АИС «Налог-3» Федеральной налоговой службы, ГИИС «Электронный бюджет» Федерального казначейства, ЕГРН Росреестра.

По словам директора департамента цифровых технологий Минпромторга Владимира Дождева, в рамках эксперимента сейчас тестируется применение цифровых технологий в отношении мер поддержки исследований и разработок в сфере радиоэлектроники.

В пресс-службе ведомства сообщили, что с января 2022 года планируется использовать новую модель при конкурсном отборе получателей субсидий на частичную компенсацию затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры. Тиражировать модель на другие меры поддержки предполагается в течение 2022 года.

Применение цифровых технологий позволит создать новую модель предоставления господдержки, рассчитывают в Минпромторге. Ее появление позволит сократить сроки предоставления помощи, повысить адресность и охват, снизить нагрузку на предприятия (в том числе и отчетную), повысить эффективность расходования бюджетных средств и уменьшить риски их использования.