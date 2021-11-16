Минпромторг планирует перейти на проактивный (упреждающий) формат оказания мер господдержки предприятиям промышленности, который при этом будет опираться на технологии искусственного интеллекта, пишет «Коммерсант». Сейчас такой проект находится на начальной стадии промышленной эксплуатации.

Как сообщили в Минпромторге, нейронная сеть будет работать на исторических данных о ранее проведенных конкурсах на господдержку и на отчетности о ее результатах. Подбор мер будет учитывать отраслевую принадлежность предприятия, его финансово-экономическое состояние, успешность проектов, ранее реализованных при поддержке государства, а также специфические требования к заявителям, определяемые конкретными постановлениями правительства.

Для анализа будут применяться данные, получаемые ГИСП (государственная информационная система промышленности) от других государственных информсистем. Например, АИС «Налог-3» Федеральной налоговой службы, ГИИС «Электронный бюджет» Федерального казначейства, ЕГРН Росреестра.

По словам директора департамента цифровых технологий Минпромторга Владимира Дождева, в рамках эксперимента сейчас тестируется применение цифровых технологий в отношении мер поддержки исследований и разработок в сфере радиоэлектроники.

В пресс-службе ведомства сообщили, что с января 2022 года планируется использовать новую модель при конкурсном отборе получателей субсидий на частичную компенсацию затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры. Тиражировать модель на другие меры поддержки предполагается в течение 2022 года.

Применение цифровых технологий позволит создать новую модель предоставления господдержки, рассчитывают в Минпромторге. Ее появление позволит сократить сроки предоставления помощи, повысить адресность и охват, снизить нагрузку на предприятия (в том числе и отчетную), повысить эффективность расходования бюджетных средств и уменьшить риски их использования.

Орешкин: до 2025 года будет создано более 3 млн рабочих мест, связанных с ИИ

По словам Орешкина, Россия является одним из лидеров по развитию искусственного интеллекта.