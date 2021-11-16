В России пройдет четвертый онлайн-зачет по финансовой грамотности: с 30 ноября по 16 декабря 2021 года любой желающий сможет проверить, насколько хорошо он ориентируется в финансовых вопросах, и получить индивидуальные рекомендации. Об этом объявил Банк России, который проводит мероприятие вместе с Агентством стратегических инициатив.

«Впервые в этом году можно принять участие не только в личном зачете и самостоятельно отвечать на вопросы, но и собрать друзей или коллег и попробовать силы в командном соревновании», — уточняется в сообщении.

По словам руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты, «участие в зачете позволяет выявить пробелы в знаниях и сразу получить подсказки, чтобы в итоге человек мог пользоваться всеми преимуществами цифровизации и в то же время мог уберечь себя и своих близких от атак кибермошенников, не становился легкой добычей нечестных продавцов и не попадал впросак при первых шагах на фондовом рынке».

Помимо инвестирования и защиты от мошенников, вопросы зачета касаются платежных карт, вкладов, кредитов, пенсий, страхования, налогов. Отдельная часть для предпринимателей посвящена инструментам финансирования и государственным мерам поддержки.

Онлайн-зачет разделен на два уровня сложности: базовый предназначен для тех, кто только начинает разбираться в финансах, продвинутый — для более опытных пользователей финансовых продуктов и услуг.

В каждом уровне по 30 вопросов, при правильном ответе на 20 и более из них участник получит именной сертификат и возможность поделиться своими результатами в соцсетях. Также каждый участник получит анализ вопросов, на которые он ответил неправильно, с рекомендацией дополнительных обучающих материалов. На прохождение теста дается один час. Пройти индивидуальный зачет можно несколько раз — количество попыток не ограничивается.

