Распад — это новейшее повальное увлечение гигантских глобальных компаний. Все больше американских компаний проводят процедуру спин-офф (разделения), выделяя отдельные направления своего бизнеса и выводя их на биржу. Так, на прошлой неделе Johnson & Johnson, Toshiba и General Electric объявили о таких планах, сообщает CNN Business .



J&J разделится на две компании: одна будет производить потребительские товары, а другая — лекарства и медицинское оборудование. Об этом стало известно в конце минувшей недели, на этих новостях котировки J&J выросли на 2% в начале торгов. Инвесторы готовы платить больше за быстрорастущий бизнес по производству лекарств и биотехнологий. Многие другие крупные фармацевтические компании, включая Pfizer, Merck и GlaxoSmithKline, либо уже выделили крупные подразделения за последние несколько лет, либо планируют это сделать.

Но, как показывает разделение Toshiba и GE, дело не ограничивается здравоохранением. «Чтобы выжить и идти в ногу с рыночными тенденциями, компании должны концентрировать внимание на своих наиболее прибыльных направлениях», — заявила глава инвестиционной стратегии SoFi Лиз Янг в интервью CNN Business.

Так, технический гигант Dell недавно выделил свой облачный бизнес VMWare в отдельную компанию, а розничная компания L Brands разделилась на Bath & Body Works и Victoria's Secret. IBM превратила свое подразделение информационных технологий в новую компанию, получившую название Kyndryl. Теперь Kyndryl имеет больше возможностей для создания совместных предприятий с конкурентами IBM по облачным технологиям. Например, компания уже объявила о сделке с Microsoft.

«У нас появилась свобода выхода на рынок. Мы можем продолжать обслуживать клиентов IBM, но также можем расширять партнерские отношения с другими поставщиками технологий», — заявил финансовый директор Kyndryl Дэвид Вишнер в интервью CNN Business ранее в этом месяце.

По мнению экспертов, другие компании также могут посчитать, что выделение части бизнеса даст им большую мобильность в налаживании деловых отношений, которые ранее не имели бы смысла.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

