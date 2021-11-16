Компания «МТС» ведет переговоры о продаже башенного бизнеса, сообщил в интервью газете «Коммерсант» президент компании Вячеслав Николаев, уточнив, что сделка может быть закрыта в первом полугодии 2022 года.

«Сейчас идет процесс выделения башен в отдельную компанию, после чего возможна продажа. На конец 2021 года у нас около 23 тысяч башен. Это примерно на 30% больше, чем у ближайшего конкурента. OIBDA бизнеса в 2022 году ожидается на уровне более 10 миллиардов рублей. Все это позволяет рассчитывать на хорошую цену», — рассказал Николаев.

По его словам, сейчас компания ведет переговоры, однако уточнять, с кем именно, не стал. «Нам очень помогли коллеги по рынку, которые объявили оценку своих активов, тем самый установив «бенчмарк». В итоге наш актив стал еще интереснее», — отметил президент МТС.

Николаев объяснил, что продажа бизнеса связана с другими интересами компании. «Мы долго занимались этим бизнесом как телекоммуникационным наследием. Когда-то это имело смысл и неплохо получалось. Сейчас у нас другие приоритеты. При этом на рынке есть компании, которые хотят сделать этот бизнес профильным и получать дополнительную эффективность, — ок, значит, у них есть компетенции и, главное, желание», — заключил он.