Книга по первичному размещению акций (IPO) «СПБ Биржи» закрыта, сообщили
Напомним, «СПБ Биржа» 9 ноября объявила о запуске предложения до 14,3 млн акций, которые будут выпущены компанией. Предложение будет структурировано как первичное размещение выпущенных новых акций «СПБ Биржи» с целью привлечения средств в объеме, эквивалентном примерно 150 млн долларов, при условии, что опцион на выкуп не будет исполнен.
«Исходя из индикативного ценового диапазона, предполагаемая стоимость акционерного капитала компании соответствует 1,2—1,3 млрд долларов на основе прединвестиционной оценки. Компания планирует использовать привлеченные от предложения средства, за вычетом расходов, для реализации общекорпоративных целей, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний «Бест Эффортс Банк» (СПБ Банк) и НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» («СПБ Клиринг»)», — говорилось в сообщении.
В компании уточняли, что окончательная цена одной предлагаемой акции будет установлена после завершения формирования книги заявок и, как ожидается, будет объявлена 19 ноября 2021 года или около этой даты. После этого на «СПБ Бирже» начнутся торги акциями с тикером «SPBE».
Самые доходные акции за прошлый год
|Название компании
|Изменения за год
|Покупка
|
+409.71%
|Купить
|
+356.02%
|Купить
|
+329.53%
|Купить
|
+324.60%
|Купить
|
+302.80%
|Купить