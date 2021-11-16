Банк России установил официальные курсы валют на 17 ноября.

Курс доллара повысился на 28,29 копейки, составив 72,5553 рубля (72,2724 рубля на 16 ноября). Курс евро снизился на 24,92 копейки до 82,5244 рубля (с 82,7736 рубля на 16 ноября).

На Московской бирже на 13:46 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 20 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 19 копеек, валюты стоят 72,7 и 82,57 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 71,15–72,75 рубля за доллар и 81,83–82,74 рубля за евро.