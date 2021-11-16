Манипулирование рынком ценных бумаг через каналы в соцсетях является серьезным вызовом не только для Банка России, но и для других регуляторов. Об этом заявила первый зампредседателя ЦБ РФ Ксения Юдаева на онлайн-конференции «Противодействие инсайду и манипулированию: в поисках новой парадигмы», передает ТАСС.

Сейчас частные инвесторы все чаще получают информацию из соцсетей, специальных каналов и других источников. При этом такая информация может быть ненадежной, «но сами участники рынка могут не иметь возможность отличить более профессиональную информацию от менее профессиональной», сказала она.

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«Было несколько случаев, в том числе на Западе, такого прямого манипулирования рынком через такого рода новые каналы доведения информации до инвесторов. Мне кажется, что это довольно серьезный вызов, которым нужно заниматься, и не только для нас, но и для других регуляторов», — добавила Юдаева.

По ее словам, в Европе стали появляться требования по регулированию интернет-консультирования. «Нам, безусловно, на эту тему стоит обратить внимание», — признала первый зампред ЦБ.



В январе 2021 года волна взрывного роста затронула некоторые акции небольших компаний США. В частности, стоимость бумаг американской розничной сети по продаже видеоигр GameStop с 12 по 28 января взлетела на 2 309%, до 483 долларов. Причиной этого стали организованные на платформе Reddit спекуляции частных трейдеров. Похожие скачки в феврале на Мосбирже демонстрировали бумаги «Белуга Групп» и «Абрау-Дюрсо». В частности, бумаги «Белуга Групп» за два дня подорожали примерно на 60%, а акции «Абрау-Дюрсо» — на 40%; позже котировки опустились практически до исходных значений.