Держатели карт «Мир» от банка «Русский Стандарт» получили возможность пользоваться бесконтактным платежным сервисом Apple Pay, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Для настройки оплаты картой «Мир» с помощью Apple Pay необходимо зайти в приложение Wallet на iPhone или в мобильный банк «Русского Стандарта».

Для совершения платежа нужно поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу. Так как каждая трансакция через Apple Pay защищена, пользователю необходимо пройти аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или пароля, кроме того, задействуется уникальный одноразовый динамический код безопасности.

Пользователи могут совершать покупки с помощью Apple Pay на iPhone, iPad или Mac в приложениях и на сайтах, открытых в Safari, при этом больше не нужно создавать учетные записи или заполнять длинные платежные формы. Также Apple Pay доступен при оплате покупок в приложениях для Apple Watch.

В банке уточнили, что в целях безопасности номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который создается и шифруется платежной системой «Мир» и безопасно хранится в чипе «Безопасный элемент» устройства клиента.

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