Газпромбанк с 16 ноября увеличил доходность вкладов. Повышение составило от 0,1 до 1,1 процентного пункта, сообщили в кредитной организации.

Теперь по вкладу «Копить» с учетом капитализации процентов клиент может получить от 5,73% до 7,26% годовых в зависимости от срока, суммы вклада и канала открытия, указывают в ГПБ. Как уточняется, ставки с капитализацией являются расчетными и могут незначительно отличаться. Максимальная ставка по вкладу — 8,05% годовых с капитализацией — предлагается в рамках акции «Хит сезона», которая действует до 31 декабря. Такая доходность дается при размещении 1,5 млн рублей в интернет-банке или системе «Телекард 2.0» на 1 095 дней. Акция «Хит сезона» предусматривает надбавку по вкладу «Копить» в размере 1—1,15 п. п. с учетом внесения новых денежных средств.

По вкладу «Ваш успех» клиент сможет получить 7,52% годовых при размещении 1 млн рублей и более значительной суммы и 7,04% при сумме от 50 тыс. до 1 млн рублей. Ставки приведены с учетом капитализации процентов на срок 1 095 дней.



Максимальная доходность вклада «Управлять» с капитализацией процентов предусмотрена при его оформлении на 367 дней в интернет-банке или системе «Телекард 2.0»: 5,85% годовых при сумме от 1,5 млн рублей. Вклад можно пополнять и частично снимать с него денежные средства.