Банк России считает, то вовлечение инвесторов-физлиц в IPO (первичное публичное размещение) компаний необходимо регулировать. Привлечение инвесторов посредством завышенных обещаний можно приравнять к манипулированию, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

В настоящее время все больше российских компаний выходят на IPO, что является позитивным трендом. Однако иногда размещение компаний сопровождается манипулированием, которое не распространено на западных рынках, отметила она на онлайн-конференции «Противодействие инсайду и манипулированию: в поисках новой парадигмы».

«Например, это обещание роста акций компании, еще какие-то комментарии, которые направлены именно на то, чтобы привлечь тех, у кого, может, ниже финансовая грамотность, к этому активу», — пояснила Юдаева, которую цитирует ТАСС.



Первый зампред ЦБ полагает, что для такого рода практик также нужны определенные требования и регулирование. «Нам важно научиться не вводить людей, которые находятся на рынке, в заблуждение. Важно также не допустить, чтобы активное участие физлиц на рынке обернулось их массовым разочарованием и опять уходом с рынка надолго. Нам важно, чтобы тренд, который мы сейчас наблюдаем, был устойчивым и здоровым», — отметила она.