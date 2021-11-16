Банк «Зенит» объявил о запуске сервиса переводов между своими счетами в разных банках (Me2Me) через Систему быстрых платежей. Теперь в мобильном приложении «Зенит Онлайн» можно запросить перевод средств со своего счета в другом банке, зачисление осуществляется мгновенно и без комиссии в рамках установленных лимитов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В мобильном приложении «Зенит Онлайн» достаточно указать банк, из которого планируется перечислить деньги, и отправить запрос. После подтверждения этой операции в приложении банка-отправителя деньги моментально будут переведены на счет в банке «Зенит». Для того чтобы осуществлять переводы без подтверждения, необходимо один раз предоставить свое согласие на пополнение счета в банке «Зенит» в приложении стороннего банка.

Необходимое условие для выполнения перевода Me2Me: Ф. И. О. и номер телефона получателя и плательщика должны совпадать.

Сервис также удобен, когда нужно собрать на одном счете определенную сумму, например, для оплаты крупной покупки. Опция списания доступна по счетам в банках — участниках СБП, подключивших сервис Me2Me.