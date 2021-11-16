ВТБ вышел из капитала «Аэрофлота», продав акции авиакомпании. Как передает ТАСС, об этом сообщил глава банка Андрей Костин на полях Транспортной недели.

В 2020 году ВТБ вошел в капитал «Аэрофлота», в ходе SPO купив акции на 5 млрд рублей.

«Все продали, с хорошей прибыльностью. <…> В рынок, с прибылью. Чуть ли не 10% заработали на этом», — сказал Костин.

В октябре 2020 года «Аэрофлот» провел допэмиссию для привлечения капитала в условиях пандемии и обвала пассажирских перевозок, в ходе которой привлек 80 млрд рублей. В результате доля Российской Федерации в уставном капитале авиаперевозчика выросла до 57,34% с 51,17%. ВТБ купил акции на 5 млрд рублей.

В ВТБ отмечали, что цель покупки акций авиакомпании — последующая передача ценных бумаг в рамках сформированной им как банком-организатором книги заявок от институциональных инвесторов.