Экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг при Банке России поддержал законопроект о предоставлении кредитных каникул для заемщиков, пострадавших от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, сообщила пресс-служба Центробанка.

Документ, который представила совету депутат Госдумы Наталья Костенко, предусматривает предоставление заемщикам, пострадавшим в результате ЧС, права на временное снижение или приостановку платежей по кредитам и займам без ухудшения кредитной истории.

В ЦБ напомнили, что летом 2021 года многие жители Сочи и Крыма из-за наводнения лишились единственного жилья и имущества и были вынуждены все свои средства использовать на приобретение предметов первой необходимости в ущерб регулярным платежам по имеющимся кредитам и займам. В июле Банк России рекомендовал кредиторам реструктурировать задолженность пострадавших, однако банки и МФО принимали решение добровольно.

Право на отсрочку или снижение платежей уже имеют ипотечные заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, временный механизм кредитных каникул, который касался и ипотечных, и потребительских кредитов, действовал в связи с пандемией в 2020 году.

«Мониторинг Банка России показал, что в среднем более 80% заемщиков, воспользовавшихся ипотечными каникулами, возвращаются после льготного периода в график платежей. В график также смогли вернуться 72% заемщиков, которые снизили или приостановили платежи по действовавшему в 2020 году закону о кредитных каникулах», — сообщили в Центробанке.