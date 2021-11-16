Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Кузнецкбизнесбанка на уровне «ruBB» со «стабильным» прогнозом.

Как пояснили в агентстве, рейтинг кредитоспособности Кузнецкбизнесбанка обусловлен консервативной оценкой рыночных позиций кредитного учреждения, комфортной позицией по капиталу при невысокой способности к его генерации, адекватным качеством активов и ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

В частности, консервативная оценка рыночных позиций отражает ограниченные масштабы бизнеса банка на российском банковском рынке. Деятельность кредитного учреждения сосредоточена преимущественно в Кемеровской области (86% кредитного портфеля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, а также 100% привлеченных средств на 1 августа 2021 года), что рассматривается агентством в качестве одного из факторов, сдерживающих оценку бизнес-профиля. Агентство отметило адекватную диверсификацию бизнеса банка и невысокую величину активов, приходящихся на клиентов с признаками аффилированности с банком.

Эксперты пришли к выводу, что банк поддерживает адекватный уровень достаточности капитала, способствующий его высокой устойчивости к реализации кредитных рисков. Концентрация активных операций банка на крупных клиентах в целом оценивается как адекватная, однако отмечается умеренно высокая величина крупнейшего кредитного риска (максимальный кредитный риск на одного заемщика к нетто-активам достигал 4,5% в сентябре). Вместе с тем рентабельность и операционная эффективность деятельности Кузнецкбизнесбанка находятся на невысоком уровне, однако отмечается улучшение данных параметров за последние 12 месяцев.

На ссуды юрлицам и индивидуальным предпринимателям по состоянию на 1 октября 2021 года приходилось около 28% валовых активов банка, при этом качество портфеля оценивается агентством как приемлемое. Корпоративный кредитный портфель почти в равных долях представлен ссудами крупному бизнесу и кредитами МСБ и характеризуется адекватной отраслевой диверсификацией. Розничный кредитный портфель составлял 24% валовых активов на 1 октября 2021 года и представлен преимущественно необеспеченными потребительскими ссудами.

Уровень обеспеченности ссудного портфеля по-прежнему оценивается агентством как приемлемый, однако наблюдается снижение данного показателя: на 1 октября 2021 года покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 83% против 102% годом ранее.

Для банка характерен комфортный запас ликвидности. При этом источником дополнительной ликвидности являются высоколиквидные ценные бумаги, под залог которых возможно привлечение средств в рамках сделок РЕПО.

Аналитики заключили, что качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. Давление на оценку бизнес-процессов оказывает в том числе недостаточная независимость корпоративных процедур и управленческих решений от бенефициаров банка, отсутствие независимых членов совета директоров, а также наличие отдельных недостатков в корпоративном управлении, отмеченных Банком России в 2020 году.

«Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на 2020—2022 годы, которая не предполагает существенного изменения его бизнес-модели и предусматривает постепенное развитие основных сегментов бизнеса. Банк в дальнейшем планирует продолжить направлять фокус развития на увеличение доли корпоративного кредитования. По мнению агентства, реализация текущей стратегии не приведет к значительному укреплению рыночных позиций банка и усилению его конкурентных преимуществ на российском банковском рынке», — говорится в комментарии «Эксперт РА».