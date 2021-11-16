Госдума на пленарном заседании приняла во втором, основном чтении законопроект, регулирующий вопросы электронного документооборота в сфере трудовых отношений, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Законопроект, принятый во втором чтении, дополняет Трудовой кодекс РФ статьей 22.1 «Электронный документооборот в сфере трудовых отношений». Документ закрепляет возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе для создания больших возможностей для удаленного трудоустройства. Так, соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор», — отмечается на сайте.

Предполагается, что электронный документооборот будет осуществляться через единую цифровую платформу «Работа в России», включая взаимодействие через портал госуслуг. При подписании электронных документов планируется использовать усиленную квалифицированную электронную подпись. Также уточняется, что электронный документооборот может вестись через информационную систему работодателя, соответствующую требованиям Трудового кодекса РФ.

Минтруд планирует к концу 2021 года полномасштабно ввести электронный документооборот Эксперимент по кадровому документообороту завершится 15 ноября.

«Принятие законопроекта позволит им оперативно получить государственные, муниципальные, банковские и иные услуги, где требуется предоставление данных от работодателя, — необходимые сведения можно будет запросить через информационную систему», — говорится в пояснительной записке.

О переходе на электронный кадровый документооборот работодатель должен будет уведомить сотрудников, которые, в свою очередь, вправе отказаться от ведения их кадровых документов в электронном виде. Кроме того, коллективным договором может быть предусмотрено распространение работодателем электронного документооборота на всех работников, если более 50% работников дали согласие на переход к этой системе.

Ко второму чтению законопроекта была внесена поправка, уточняющая, что новые нормы применяются к документам, в отношении которых трудовым законодательством РФ предусмотрено их оформление на бумажном носителе или ознакомление с ними работника в письменной форме.

Согласно действующему законодательству, в настоящее время нет законных оснований для оформления кадровых документов только в электронном виде. К ним относятся трудовой и ученический договоры, договор о материальной ответственности и порядка 30 видов других кадровых документов.