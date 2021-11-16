Высший суд штата Род-Айленд оставил без удовлетворения требование Альфа-Банка о запросе данных у основательницы компании ZETAlytics, специализирующейся на вопросах информационной безопасности, Эйприл Лоренцен в рамках дела о серии кибератак, направленных против кредитной организации и основанной Дональдом Трампом Trump Organization.

В марте 2017 года Альфа-Банк обратился в правоохранительные органы США за содействием в установлении лиц, стоявших за атаками на его серверы в 2016—2017 годах. По утверждению финансовой организации, целью этих атак было создать «ложное впечатление о том, что Альфа-Банк взаимодействует с компанией Trump Organization».

«На самом деле таких взаимоотношений не существует и никогда не существовало», — говорилось в официальном сообщении банка.

С иском к неустановленному кругу лиц Альфа-Банк обратился в Пятнадцатый окружной суд Флориды. Из заявления следует, что злоумышленники подменили данные серверов доменных имен и передали их авторам расследования возможных преступлений в связи с сообщениями о вмешательстве России в дела Соединенных Штатов.

На основании этих данных авторы расследования, в число которых, по утверждению банка, входила Эйприл Лоренцен, пришли к выводу о подозрительных связях Альфа-Банка и Trump Organization и поделились этими выводами со СМИ.

Альфа-Банк, как следует из материалов дела, намерен выявить участников кибератак, потребовать возмещение ущерба и восстановить свою репутацию.

В Высшем суде штата Род-Айленд банк настаивал на передаче документов, компьютерных данных, касающихся обвинения в тайных связях между Trump Organization и Альфа-Банком, серверов или доменов, зарегистрированных на компании, а также информации (в частности IP-адресов) о «физических лицах или организациях, которые запрашивали, получали доступ или иным образом осуществляли анализ в отношении серверов или доменов Trump Organization или Альфа-Банка, включая любую активность в базе данных доменной системы имен (DNS) ZETAlytics».