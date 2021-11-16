Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое увеличивает максимальный размер пособия по безработице на 2022 год до 12 792 рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить на 2022 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными, <...> минимальную величину пособия по безработице в размере 1 500 рублей», — говорится также в документе.

Условия получения помощи остаются прежними, обратил внимание Минтруд. В первые три месяца после регистрации в качестве безработного полагается 75% заработка, но не более 12 792 рублей, следующие три месяца — 60%, но не выше 5 тыс. рублей.

На максимальный размер пособия могут претендовать граждане, которые постоянно работали, но остались без дохода. Минимальный размер назначается тем, кто прежде официально не был трудоустроен, долгое время не имел постоянного заработка или кого уволили за виновные действия.

В 2021 году самый большой размер выплаты составляет 12 130 рублей (он равен МРОТ 2020 года).