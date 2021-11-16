Депутаты Госдумы на заседании во вторник, 16 ноября, одобрили в первом чтении законопроект о персональных картах болельщиков, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Автором инициативы выступило правительство, которое предлагает ввести понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования». Это будет электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника официального спортивного соревнования, а также иного лица, задействованного в проведении такого соревнования, с целью обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка.

Полномочие по определению официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация будет обязательной, планируется закрепить за правительством РФ.

Документ также регламентирует вопросы оформления и учета персонифицированной карты. В частности, устанавливаются основания для отказа в ее оформлении и приостановления ее действия. Также уточняются права и обязанности собственников спортивных объектов и организаторов соревнований, на которых идентификация является обязательной.

Как отмечают авторы инициативы в пояснительной записке, принятие законопроекта создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и Кубка конфедераций FIFA 2017.

Министр спорта РФ Олег Матыцин отмечал, что введение паспорта болельщика при проведении соревнований российского и международного уровней — важная мера, направленная на повышение безопасности и обеспечение общественного порядка на спортивных мероприятиях.