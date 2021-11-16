На сервисе «Госуслуги» в понедельник, 15 ноября, был зафиксирован абсолютный рекорд посещаемости: портал посетили 20 млн пользователей. Об этом во время встречи с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным сообщил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

По его словам, за последний год количество посещений портала «Госуслуги» возросло в 20 раз, и сервис стал основным каналом взаимодействия граждан с государством.

«Сегодня около 80% основных сервисов и услуг наши граждане могут получать дистанционно — и подавая заявку, и получая ответ», — сказал Осеевский.

Президент «Ростелекома» в качестве наиболее значимых услуг назвал возможность записаться на прием к врачу и на вакцинацию от коронавируса, а также получить сертификат о вакцинации — всего выдано уже более 40 млн документов. Минувшим летом более 16 млн человек подали через «Госуслуги» заявки на выплату субсидий семьям с детьми. В ходе переписи населения анкеты на портале заполнили 22 млн пользователей. А в ходе выборов в Госдуму дистанционно проголосовали более 1 млн избирателей.

«Мы ставим довольно серьезные задачи на следующий год — завершить перевод всех значимых услуг, а их более 220, в электронный режим. Сегодня мы приблизились к цифре 80%, в следующем году завершим. И планируем перейти уже в проактивный режим взаимодействия с гражданами. Например, когда у человека заканчивается срок действия водительского удостоверения или общегражданского паспорта, в его личный кабинет будет приходить уведомление и даже уже предзаполненная форма», — сообщил Осеевский.