Депутаты Госдумы поддерживают внедрение цифрового рубля, однако считают, что это может нести риски для финансового сектора и сферы информационной безопасности. Об этом говорится в совместном заключении комитета по финансовому рынку, комитета по бюджету и налогам и комитета по экономической политике.

В документе, подготовленном парламентскими комитетами, сказано, что цифровой рубль повысит конкуренцию в банковском секторе, что может привести к снижению прибыли банков и усилению роли государства в финансовой отрасли. Также депутаты признали, что цифровой рубль способен обеспечить быстрое, простое и безопасное проведение платежей и снизить стоимость платежных услуг.

В начале ноября стало известно, что Банк России выпустит прототип цифрового рубля в начале 2022 года. В течение следующего года регулятор будет тестировать цифровой рубль и после этого примет окончательное решение о выпуске национальной цифровой валюты. В январе 2022 года Госдума планирует начать разработку поправок к законодательству, необходимых для внедрения цифрового рубля в экономику страны.