«Тинькофф Инвестиции» запустили сервис «Портфель на вырост», который поможет родителям накопить на высшее образование ребенка в лучших российских или зарубежных вузах, сообщает пресс-служба брокера.



«Портфель на вырост» позволяет подобрать оптимальную инвестиционную стратегию в зависимости от целей и горизонта инвестирования, которые определяются выбором города, страны и типа обучения», — говорится в релизе.

Сервис рассчитывает прогнозируемую сумму ежемесячных вложений, предлагает список подходящих вузов, ориентируясь на стоимость всего срока обучения, и формирует инвестиционную стратегию на три, шесть или десять лет.

Например, с помощью «Портфеля на вырост» можно накопить на образование в лучших вузах России и мира, в том числе в Оксфорде, Лондонской школе экономики, Стэнфорде, Флоридском университете, в Торонтском университете, Университете Макгилла, Университете Цинхуа. В России — в МГУ, РАМ им. Гнесиных, МГТУ им. Н. Э. Баумана, НИУ ВШЭ, МГИМО, СПбГУ, СПбГЭУ, ИТМО и многих других.

Как подсчитали в компании, ежемесячные вложения для учебы в одном из топовых вузов Москвы при горизонте инвестирования в десять лет составят порядка 5 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 4 тыс. рублей, в российских городах-миллионниках — чуть более 1 тыс. рублей. Для учебы в США (Стэнфордский университет, Флоридский университет, Университет Майнот) при горизонте инвестирования десять лет и типе обучения «Бакалавриат + магистратура» ежемесячные платежи на инвестсчет составят 133 280 рублей. За десять лет родители смогут полностью оплатить ребенку образование в США, прогнозируемая сумма накоплений составит 39 млн 502 тыс. 800 рублей.

Согласно планам, список российских и зарубежных вузов в «Портфеле на вырост» также будет регулярно пополняться, чтобы помогать родителям накопить необходимую сумму целенаправленно для учебы в нужном им заведении.

Сформировать инвестиционный портфель и накопить нужную сумму до поступления в вуз можно на странице сервиса «Портфель на вырост»: выбрать тип обучения «Бакалавриат» или «Бакалавриат + магистратура» → город для поступления в вуз → период инвестирования — три, шесть или десять лет. Сервис рассчитает сумму ежемесячных инвестиций и результат возможных накоплений с учетом инфляции и предложит инвестиционный портфель, а также подборку вузов, в которых итоговой суммы накоплений хватит на оплату всего срока обучения.

Отмечается, что стратегии инвестируют в биржевые паевые фонды «Тинькофф Капитала». Как уточняется, прогнозируемая доходность каждой стратегии рассчитывается на основе исторических данных индекса, за которым следует тот или иной фонд. За покупку и продажу паев фондов «Тинькофф Капитала» через «Тинькофф Инвестиции» комиссия не взимается. По истечении трех лет владения паями фондов инвестор может оформить налоговый вычет и не платить НДФЛ на доход от роста цены пая.