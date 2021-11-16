Россельхозбанк повысил процентные ставки по общей линейке рублевых вкладов для физических лиц на 0,5—0,9 процентного пункта. Как уточняют в пресс-службе кредитной организации, клиенты банка могут получить более привлекательные условия при открытии вкладов через цифровые каналы обслуживания.

Так, выгода при открытии рублевого депозита через интернет- и мобильный банк составит до 0,3 п. п. независимо от срока вклада, сообщили в банке.



Максимальную ставку 8,5% годовых можно получить в рамках акции «Весомый процент» при оформлении вкладов сроком на четыре года. Акция проводится до 31 декабря 2021 года включительно. В период действия акции можно открыть депозит в рублях на шесть месяцев, один, два или четыре года. Проценты выплачиваются в конце срока.

Минимальный размер вклада — 3 тыс. рублей при открытии дистанционно и 10 тыс. рублей при обращении в офис банка.