Российские индексы снизились по итогам основных фондовых торгов во вторник, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,37% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 4 120,02 пункта. Индекс РТС опустился на 1,33% до отметки 1 767,58 пункта.

По итогам торговой сессии рост котировок продемонстрировали, в частности, акции «Норникеля» (плюс 1,23%), «Магнита» (плюс 1,12%), «Полюса» (плюс 1,09%), «ЛУКОЙЛа» (плюс 0,82%), МТС (плюс 0,51%), Mail.ru (плюс 0,33%).

Зафиксировано падение цены на акции Мосбиржи (минус 0,44%), СберБанка (минус 1,79%), «Газпрома» (минус 1,26%), «Яндекса» (минус 0,23%).

«В хорошем плюсе во вторник оказались акции «Акрона», которые продолжают движение вверх и сегодня еще раз обновили пик, на этот раз на уровне 12 000 рублей. Высокие цены на удобрения позволяют рассчитывать на продолжение восходящего тренда с целью к 12 250. Сегодня неплохо смотрятся акции металлургов: «Мечела», «Русала». Акции «Полиметалла» растут семь сессий подряд, за счет чего приблизились к 1 482 рублям. Новая цель подъема — 1 500 рублей, на фоне ралли в золоте это вполне реально. Список дневных аутсайдеров возглавляют бумаги СберБанка и ВТБ. Бумаги «Газпрома» внутри дня выглядели хуже рынка после появления новостей о приостановке процесса сертификации «Северного потока — 2», — подвела итоги основной сессии старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

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