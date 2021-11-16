Рубль завершил основную валютную сессию вторника значительным ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 97 копеек к предыдущему закрытию и составил 73,47 рубля. С начала торговой сессии было проведено 52,6 тыс. сделок почти на 3,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 71,15—73,5 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 83,4 рубля, увеличившись на 1,02 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 8,2 тыс. сделок на 475,9 млн евро по курсам от 81,83 до 83,42 рубля за евро.

«Ключевое событие дня — падение курса рубля. Против него играет фактор геополитики и быстрое укрепление позиций доллара на мировой арене. Кроме того, долговой рынок РФ в миноре. Все это давит на «россиянина», и отступает он очень быстро. Техническая картина торгов сейчас демонстрирует возможность движения доллара к 74 рублям», — отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.