На получение новогодних премий накануне 2022 года рассчитывают 29% жителей России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».

В опросе приняли участие пользователи сервиса из всех регионов страны.

Среди тех, кто рассчитывает получить премию, 61% респондентов ожидают, что им выплатят дополнительно до 10% зарплаты. 12% опрошенных надеются на вознаграждение в размере 10—30% от зарплаты. Еще 7% участников исследования хотели бы получить 30—50% зарплаты дополнительно в качестве премии, а 3% ожидают вознаграждение в 50­­—70% зарплаты.

Также 5% рассчитывают на премию, превышающую 70% привычной зарплаты, а 12% ждут в качестве премии тринадцатую зарплату.

В случае получения премии к Новому году 34% опрошенных планируют потратить ее на подарки близким. Еще 29% респондентов рассказали, что отложат дополнительные средства в накопления. 16% участников исследования решили потратить премиальные на собственное здоровье, а 13% — на новогодний стол.

Купить себе подарок планируют 9% респондентов, 6% хотят потратить премию на обучение, 5% — на отдых и развлечения, а 3% — на праздничное путешествие. Еще 2% опрошенных рассказали, что планируют потратить премию на благотворительность.

В прошлом году новогодние премии получали 23% респондентов. Большинство из них (60%) остались довольны размерами новогоднего поощрения.