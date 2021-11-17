Рубль символически дешевеет к доллару и немного укрепляется к евро через час после начала валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:03 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 73,15 рубля, что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро минутой ранее стоил 82,65 рубля (минус 7 копеек).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 73,08—73,3 рубля за доллар и 82,55—82,84 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.