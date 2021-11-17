Пять российских банков допустили отказ от комиссий за переводы с карты на карту Visa по номеру телефона, пишут «Известия» . Об этом сообщили в Московском Кредитном Банке, «Зените», «Открытии», «Санкт-Петербурге» и Банке ДОМ.РФ. С апреля 2022-го платежная система планирует обнулить тарифы на перечисления по номеру телефона через собственный сервис Visa Alias, однако решение о стоимости операции остается за кредитной организацией. В СКБ-Банке пояснили: если получатель денежных средств подключил свою карту к этому сервису, перевод можно осуществить, не зная карты, достаточно номера его мобильного телефона.

Как правило, тарифы за денежные перечисления вне зависимости от номера карты или номера телефона едины и напрямую зависят от установленных платежной системой ставок, рассказали в кредитных организациях. В Visa отметили, что конечные комиссии для пользователей устанавливают банки — эмитенты карт, платежная система не регулирует этот процесс.

Visa планирует обнулить комиссию за переводы по номеру телефона в 2022 году По мнению участников рынка, шаг Visa — попытка составить конкуренцию на рынке переводов СБП, доля которой заметно растет.

В Московском Кредитном Банке и «Зените» рассмотрят оптимизацию тарифной политики, а в банках «Открытие», «Санкт-Петербург» и в Банке ДОМ.РФ допускают обнуление комиссий, заявили представители кредитных организаций. Для этого необходимо сначала проанализировать трансакционную активность клиентов, уточнили в «Зените». Поскольку переводы по Системе быстрых платежей (СБП) пользуются все большим спросом, другие варианты перечислений постепенно теряют свою популярность у клиентов, отметили в банке «Санкт-Петербург». До 30 июня 2022 года переводы через СБП бесплатны для банков.

По словам управляющего директора по продуктовому портфелю «Трансакционный бизнес» УБРиР Дениса Дергачева, чтобы отменить комиссию за переводы внутри СБП, Национальной системе платежных карт пришлось не только обнулить свою комиссию, но и обязать банки обнулить комиссию за переводы до 100 тыс. рублей ежемесячно. Visa придется действовать подобным образом, в противном случае наивно будет ждать от рынка «нулевых» комиссий, считает он. Сервис Visa действительно может составить конкуренцию СБП, если в платежной системе не будет установлено лимитов на бесплатные переводы по аналогии с нынешним ограничением в СБП (100 тыс. рублей), отметил сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

Нулевые комиссии платежных систем могут побудить банки снизить тарифы для клиентов, но вряд ли они будут предоставлять свои услуги полностью бесплатно, предупредила операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева. По ее словам, рынок вполне может побудить всех крупных игроков со временем снизить или отменить такие комиссии, в противном случае трафик переводов будет продолжать утекать в СБП, а сами клиенты активнее уходить к конкурентам, у которых условия и тарифы на совершение переводов выгоднее.