Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в сентябре сократился по сравнению с предшествующим месяцем и составил 3,918 млрд долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные накануне документы Минфина США.

В августе указанный показатель оценивался в 4,004 млрд долларов, а в июле — в 4,006 млрд. В сентябре на долгосрочные облигации в российских вложениях приходилось 204 млн долларов, на краткосрочные — 3,7 млрд. В августе первый показатель оценивался в 203 млн, а второй — в 3,8 млрд.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. В апреле их уровень снизился с 96 млрд до 48,7 млрд долларов, а в мае — до 14,9 млрд. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги — до 9,3 млрд долларов.

В марте 2020 года РФ более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с февралем: с 12,58 млрд до 3,85 млрд долларов. В апреле объем вложений вновь был увеличен — до 6,85 млрд — благодаря краткосрочным облигациям. В мае прошлого года Россия сократила объем вложений с 6,85 млрд до 5,39 млрд долларов.



Крупнейшим держателем госбумаг США в сентябре осталась Япония — примерно 1,3 трлн долларов. Второе место с показателем около 1,05 трлн занял Китай.