Верховный суд РФ (ВС) отказывается от жесткого подхода в делах о субсидиарной ответственности банкиров, пишет «Коммерсант» .

ВС рассмотрел спор в рамках банкротства Гринфилдбанка, где Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требовало привлечь 12 лиц — владельцев и топ-менеджеров должника — к субсидиарной ответственности. Претензии АСВ сводились к совершению ряда убыточных сделок в сентябре 2015 года (выдача займов «дружественным» банкам с признаками банкротства, покупка неликвидных векселей и прав требования к техническим заемщикам, выдача заведомо невозвратных кредитов) на сумму около 1,5 млрд рублей, которые привели к несостоятельности банка.

Суды установили, что после перехода в 2015 году Гринфилдбанка к новым собственникам он вошел в «неформальную банковскую группу», возглавляемую Магомедом Мухиевым и Михаилом Янчуком, которая проводила «агрессивную политику привлечения средств населения» под завышенные ставки с их последующим «размещением в активы низкого качества». Однако привлечь к субсидиарной ответственности удалось только Мухиева и Янчука как фактических бенефициаров, а также предправления Санала Пахомкина и его заместителя Александра Гуля. Спор с остальными ответчиками направили на новое рассмотрение.

В октябре 2020 года Арбитражный суд Москвы привлек к ответственности на 6 млрд рублей (сумма непогашенных требований) еще четырех членов правления и трех членов совета директоров Гринфилдбанка. По мнению суда, они одобрили убыточные сделки. Апелляция отменила решение, пояснив, что выгодоприобретателями сделок выступали Мухиев и Янчук, а их заключение инициировал Александр Гуль. Рядовые члены правления и совета директоров были «формальными сотрудниками» и «не могли оказывать влияние на принятие решений». Однако кассация поддержала решение первой инстанции.

Верховный суд отменил решение о взыскании 6 млрд рублей с экс-топов Гринфилдбанка Верховный суд РФ отменил решение о взыскании с шести бывших топ-менеджеров Гриндфилбанка более чем 6 млрд рублей. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Ответчики пожаловались в ВС, настаивая, что не одобряли спорные сделки, а выписки из протоколов заседаний — фальшивые. Дело было передано в экономколлегию, которая поддержала решение апелляции. ВС признал, что кассация применила «недопустимый» обвинительный уклон, положив в основу своих выводов «не подтвержденные конкретными фактами подозрения». Но закон не презюмирует вину контролирующего должника лица (КДЛ), и для привлечения к ответственности «необходимо привести ясные и убедительные доказательства такой вины».

По мнению ВС, привлечь можно лишь тех, чьи действия «непосредственно привели к банкротству», а убыточность сделок не служит «безусловным подтверждением» оснований для ответственности. Тот факт, что лица занимали одну и ту же должность в банке, не означает, что они одинаково виноваты. Если ответчик ссылается на то, что действовал разумно и добросовестно, истец должен это опровергнуть. Простое одобрение сделки членом коллегиального органа управления еще не говорит о соучастии в выводе активов, уточнил ВС, а здесь даже одобрение не подтверждено.

По мнению юриста РКТ Анжелики Макаровой, позиция коллегии стала «логическим продолжением» решения по банку «Балтика» и подтверждает, что «ВС окончательно взял курс на уход от обвинительного уклона в делах о привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности». Советник коллегии адвокатов А1 Сергей Демкин тоже считает это «коррекцией судебной практики» по субсидиарке в сторону смягчения: «В целом это положительный сигнал нижестоящим судам и рынку».