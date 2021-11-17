Федеральная антимонопольная служба подготовила предложения по стабилизации цен на зимний дизель. Они касаются увеличения объема продаж на бирже, сокращения суррогата, оптимизации перевозки топлива, корректировки демпфера, сообщается на сайте ведомства. Комплексные меры разработаны по итогам анализа предложений от нефтяных компаний.

Первое предложение касается увеличения норматива продажи этого вида топлива на бирже до 10% с нынешних 7,5%. Это позволит создать запас прочности в период повышенного спроса на зимний дизель, рассчитывают в ФАС.

Второе предложение — корректировка демпфирующего механизма, в том числе и на дизтопливо. ФАС предлагает оставить зафиксированные в Налоговом кодексе значения на 2021 год в 2022 году. Также предлагается снизить до 10% диапазон, когда возврат акциза нефтяной компании не возмещается, если оптовая цена внутреннего рынка выше зафиксированного в НК РФ значения. Сейчас этот показатель составляет 20%. Кроме того, ведомство предлагает изменить расчет демпфера путем разделения оптовых цен на дизель на два показателя — лето / межсезонный период и зимний период — и установить для них соответствующие требования.

Еще одна предлагаемая мера — скорейшее утверждение механизма предоставления субсидии на транспортировку топлива для регионов Дальнего Востока, что позволит снизить стоимость на 4 тыс. рублей за 1 тонну топлива. Кроме того, по мнению службы, регионам, которые находятся вдали от железнодорожной инфраструктуры, необходимо провести оптимизацию поставки дизтоплива путем использования различных видов транспорта на конкурентных условиях. Это снизит цену и позволит минимизировать затраты на транспортировку и перевозку дизеля, рассуждают в ФАС.

Четвертое предложение касается проработки комплекса мер по реализации дизельного топлива надлежащего качества. «По данным рынка нефтепродуктов, имеют место случаи, когда приобретается авиакеросин, из которого затем производят суррогатный дизель. Антимонопольная служба предлагает ФНС, Росстандарту совместно с нефтяными компаниями провести контрольные мероприятия и пресечь деятельность недобросовестных компаний по производству суррогатного топлива. Также эта мера обеспечит актуализацию сведений о начислении акциза на дизель», — отмечается в сообщении.



По мнению антимонопольного ведомства, меры по развитию биржевой торговли и оптимизации логистики поставок нефтепродуктов восполнят недостающие мощности и дадут возможность стабилизировать ценообразование на зимний вид дизтоплива.