📰 Более 60% российских туроператоров не смогут вернуть туристам деньги за несостоявшиеся из-за пандемии туры, пишут «Известия» , ссылаясь на письмо представителей турбизнеса в правительство РФ с просьбой продлить отсрочку по обязательствам агентств, которая действует до 31 декабря 2021 года. Власти обсуждают вариант частичного решения проблемы — пойти на уступки только тем компаниям, которые не смогли реализовать туры в ныне закрытые страны. Долги туроператоров перед клиентами на сегодня составляют 25 млрд рублей — в то время как страховых средств накоплено лишь на 7 млрд рублей.

📰 Готовящееся странами ЕАЭС снижение беспошлинного порога для почтовых посылок при трансграничной торговле может увеличить издержки потребителей на уплату таможенных пошлин с 3 млрд рублей до 30—40 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на мнение экспертов НИУ «ВШЭ». Они полагают, что новые нормы приведут к росту серого импорта, а новые издержки администрирования «съедят» до 30—40% предполагаемых бюджетных допдоходов. Аналитики НИФИ при Минфине РФ, напротив, считают, что ужесточение лимита на потребителях серьезно не отразится.

📰 Для рубля настали нервные времена, рассказал «Российской газете» ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. По его словам, необходимость технической коррекции курса после заметного роста неудачно наложилась на взлет геополитических трений. Учитывая весь путь снижения евро/рубль с ноября 2020-го по «дно» конца октября, минимальный откат будет около 83,5, отметил он, но возможна более глубокая коррекция, до 85,5. При этом с долларом ситуация динамичнее: закрепление по итогам этой недели над отметкой 73,5 может вызвать масштабную капитуляцию покупателей рубля, направив его на 75 и далее на 77, заключил эксперт.

📰 Отсутствие культуры преемственности может привести к тому, что ближайшие 10—20 лет российские суды будут рассматривать тысячи споров между родственниками, претендующими на наследство, пишут «Ведомости» . При таком развитии событий эти споры станут не просто частными семейными скандалами, но и могут серьезно повлиять на экономику страны в целом.

📰 Трансформация рынка юридических услуг в последний год резко ускорилась, пишут «Ведомости» . Если раньше его ландшафт определяли межкорпоративные споры за те или иные активы, причем, как правило, в пределах одной страны, то теперь спрос все больше разгоняют международные политические тенденции. В частности, введение трансграничного углеродного налога и в целом климатического регулирования, наднациональное налогообложение (Pillar 2), резко ужесточившаяся политика деофшоризации и ряд других.