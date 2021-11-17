Экспобанк расширит географию присутствия и откроет финансовую компанию на Филиппинах. Об этом в интервью
«Мы приняли решение выйти на Филиппины. Уже получили разрешение от нашего регулятора на открытие там «внучки». Но пока не планируем там развивать банк. Это будет финансовая компания», — сказал он.
По словам Кима, организация будет специализироваться на розничном онлайн-микрофинансировании.
Совладелец Экспобанка отметил, что выход на рынок Филиппин обусловливается его масштабом (100 млн человек), а также возможностями технологического развития.
Кроме того, Ким уточнил, что в конце сентября Экспобанк подписал меморандум о намерении по покупке банка в Узбекистане. «Агентство по управлению государственными активами страны начало процесс приватизации банка «Пойтахт», Deloitte выступает консультантом», — пояснил он.
Совладелец Экспобанка добавил, что продажа банка является частью программы по реформе банковской сферы, где сейчас доля государства больше 80%. «Розничное кредитование, авто-, кредитование малого и среднего бизнеса, тендерные гарантии — это то, что мы делаем в России на достаточно высоком технологическом уровне и что, как я думаю, будет востребовано у клиентов в Узбекистане. Все это мы можем квалифицированно внедрить. Мы считаем, что Узбекистан органически развивается. Последние годы рост ВВП Узбекистана превышал 5%, и даже за 2020 год динамика была положительной», — заключил Ким.
Экспобанк ведет диалоги о продаже бизнеса в Европе. Как передает ТАСС, об этом сообщил журналистам основной акционер, председатель совета директоров банка Игорь Ким. В Европе Экспобанк представлен в Латвии, Сербии и Чехии.