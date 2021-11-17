Экспобанк расширит географию присутствия и откроет финансовую компанию на Филиппинах. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил совладелец финансовой организации Игорь Ким.

«Мы приняли решение выйти на Филиппины. Уже получили разрешение от нашего регулятора на открытие там «внучки». Но пока не планируем там развивать банк. Это будет финансовая компания», — сказал он.

По словам Кима, организация будет специализироваться на розничном онлайн-микрофинансировании.

Совладелец Экспобанка отметил, что выход на рынок Филиппин обусловливается его масштабом (100 млн человек), а также возможностями технологического развития.

Кроме того, Ким уточнил, что в конце сентября Экспобанк подписал меморандум о намерении по покупке банка в Узбекистане. «Агентство по управлению государственными активами страны начало процесс приватизации банка «Пойтахт», Deloitte выступает консультантом», — пояснил он.

Совладелец Экспобанка добавил, что продажа банка является частью программы по реформе банковской сферы, где сейчас доля государства больше 80%. «Розничное кредитование, авто-, кредитование малого и среднего бизнеса, тендерные гарантии — это то, что мы делаем в России на достаточно высоком технологическом уровне и что, как я думаю, будет востребовано у клиентов в Узбекистане. Все это мы можем квалифицированно внедрить. Мы считаем, что Узбекистан органически развивается. Последние годы рост ВВП Узбекистана превышал 5%, и даже за 2020 год динамика была положительной», — заключил Ким.