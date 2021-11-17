Чистая прибыль банковской группы «Зенит» за девять месяцев 2021 года составила 355 млн рублей против убытка в 1,8 млрд за аналогичный период прошлого года. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в сообщении банка «Зенит».

Финансовый результат до создания резервов и налога на прибыль — 1,4 млрд рублей. Чистая процентная маржа за девять месяцев составила 4,6 млрд рублей, что на 245 млн больше показателя аналогичного периода прошлого года. Чистый комиссионный доход равнялся 1,7 млрд (плюс 167 млн рублей).

Активы банка составили 230 млрд рублей. За период с января по сентябрь банк нарастил кредитный портфель (до вычета резервов) на 10,1% до 136,2 млрд рублей. В том числе корпоративный кредитный портфель увеличился на 9,5% до 81,8 млрд, розничный — на 11,1% до 54,3 млрд рублей.



«Банк «Зенит» поддерживает комфортные показатели достаточности капитала. Общий норматив достаточности капитала в соответствии с требованиями Базельского соглашения составил 16,7%, норматив достаточности капитала первого уровня — 11,1% (при нормативных значениях 8% и 6% соответственно)», — отмечается в сообщении.