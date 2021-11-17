Фондовые торги в России начались в среду в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на самом старте торгов был лишь в символическом плюсе, составив 4 120,23 пункта против 4 120,02 на закрытии предыдущих торгов. Затем он уходил в минус (так, на 10:08 мск индикатор терял 0,04%), но по состоянию на 10:13 прибавил 0,17% к уровню предыдущего закрытия и равнялся 4 126,91 пункта. Индекс РТС к указанному моменту времени повысился на 0,8% — до отметки 1 781,7.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова указывает, что «внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленные». По мнению эксперта, российский рынок «сохраняет краткосрочную слабость с рисками развития нисходящего движения».

Кожухова дала прогноз, что «в начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, останутся под нисходящим давлением в связи с локальной слабостью нефтяных цен и могут выйти в умеренный минус. Сформировавшаяся краткосрочная перепроданность (в частности, в долларовом сегменте РТС), однако, может дать о себе знать в виде восходящей коррекции по ходу сессии».



«На фоне негативной конъюнктуры нефтяного рынка ожидаем сегодня движения индекса Мосбиржи к нижней границе диапазона 4 100—4 200 пунктов», — написал до начала сессии главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев.

Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов, комментируя слабость российского рынка накануне, высказывает мнение, что, хотя «формальным поводом для распродаж стало ухудшение обстановки на границе Белоруссии и Польши, а также укрепление курса доллара, негативно влияющее на котировки сырьевых ресурсов», в действительности «просто нет никаких поводов для дальнейших покупок, из-за высокой ставки стали неинтересными дивидендные истории. Жесткая денежно-кредитная политика Банка России резко снизила потенциал восстановления экономики, которая и так отстает от среднемировых темпов роста, что и отражается на рынке акций».

«Сегодняшний внешний фон вновь не радует: американские фьючерсы торгуются в районе вчерашнего закрытия, на процент снижается нефть. Некоторой отдушиной выступают растущие металлы. Такая картина говорит о том, что на открытии спекулятивно можно попробовать взять металлургов и зашортить нефтянку», — отмечает аналитик.