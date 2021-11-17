Директор департамента статистики Банка России Екатерина Прокунина 30 декабря прекращает работу в ЦБ в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщает в среду, 17 ноября, пресс-служба регулятора.

Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева охарактеризовала Прокунину как специалиста высочайшего уровня. «Она пришла в Банк России в середине 90-х и, можно сказать, стояла у истоков формирования российской финансовой статистики», — рассказала Юдаева. «Организация современной системы статистических данных в сфере финансов, улучшение их качества и международной сопоставимости, использование потенциала новых источников данных, предоставление пользователям новых возможностей для анализа публикуемых данных», — перечислила первый зампред ЦБ достижения департамента, возглавляемого Прокуниной.



Исполнять обязанности руководителя департамента статистики Центробанка с 31 декабря 2021 года будет заместитель директора департамента Галина Васильева.