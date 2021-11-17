На платформе для инвесторов Expo Invest к 2023 году будет около 50 тыс. клиентов, поделился планами с
«По нашим расчетам, к 2023 году будет около 50 тысяч клиентов. Это клиенты и массового сегмента, и affluent», — сказал он.
По словам Кима, на платформе будет задействовано около 50 инвестиционных консультантов с дальнейшим увеличением численности пропорционально органическому росту клиентской базы и присутствия в каждом регионе.
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«Эту платформу мы сделали для своих клиентов, интересы которых понимаем. Мы хотим привлечь целевых клиентов, тех, для которых важны индивидуальный подход и сервис. Наш ключевой продукт — это advisory, инвестиционное консультирование. Обычно такую услугу предлагают клиентам с высоким чеком, а мы выделяем для себя инвесторов из сегмента affluent», — пояснил совладелец Экспобанка.
По оценке Кима, таких на российском рынке около 1,5 млн человек. «Консультанты, в отличие от портфельных управляющих, работают с клиентом на местах — в регионах. С ними можно познакомиться, увидеть в лицо», — заключил он.
Экспобанк расширит географию присутствия и откроет финансовую компанию на Филиппинах. Об этом в интервью