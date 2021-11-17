СберБанк запустил новый сервис — калькулятор социальных выплат. «Инструмент позволяет узнать размер федеральных и региональных пособий, положенных гражданину, а также где и как можно оформить выплаты, необходимые для этого документы», — поясняется в сообщении «Сбера».

Калькулятор размещен на сайте СберБанка. Необходимо выбрать место регистрации, что позволит увидеть региональные выплаты, и категорию получателей: имеются опция «выплаты для всех граждан» и дополнительные категории (студент, безработный, участник ВОВ и т. п.).

Также можно выбрать определенную жизненную ситуацию, например возраст старше 55 лет. В этом случае калькулятор покажет все пособия, которые положены лицам данного возраста.

В дополнительные категории также входят пенсионеры, ветераны, клиенты с инвалидностью.

После расчета гражданин увидит перечень пособий (единовременных и ежемесячных), ориентировочные суммы выплат (минимальные и максимальные), сможет узнать, какие документы необходимы для оформления и где это можно сделать. На той же странице можно оформить карту «Мир», если ее еще нет.



Для оформления пособия клиенту необходимо собрать пакет документов, указанных в калькуляторе, и передать их в соответствующий орган, указав реквизиты «СберКарты» «Мир». Директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» СберБанка Екатерина Гарцева подчеркивает, что «СберКарта» платежной системы «Мир» является бесплатной при зачислении на нее социальных пособий и пенсий.