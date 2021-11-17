СберБанк и группа компаний «ФСК» запустили новую программу субсидирования без господдержки со ставкой от 6,6% годовых. Условия распространяются как на готовое, так и на строящееся жилье, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Ставка по данной программе фиксируется на весь срок кредитования (от 12 до 20 лет), первоначальный взнос составляет от 15% стоимости объекта недвижимости. Клиенты могут выбрать одну из трех опций, чтобы снизить ставку и ежемесячный платеж.

Например, при покупке однокомнатной квартиры в ЖК «Датский квартал» стоимостью 6,7 млн рублей в ипотеку на 20 лет с первоначальным взносом 15% и суммой кредита 5,695 млн рублей ежемесячный платеж по ставке 6,6% составит 42,8 тыс. рублей.