Министерство внутренних дел (МВД) России объяснило гражданам принцип работы нового сервиса постановки на учет по месту пребывания, который доступен на портале «Госуслуги». Информация об этом размещена на сайте ведомства.

«Разработанный МВД России совместно с Минцифры России сервис доступен на портале «Госуслуги» и позволяет гражданам России регистрироваться по месту пребывания онлайн», – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что теперь госуслуга не требует очного присутствия.

В Рунете мошенники стали чаще подделывать портал «Госуслуги» на фоне введения QR-кодов На фоне новостей о новом локдауне и распространении в регионах QR-кодов для входа в различные заведения в Рунете за несколько дней появилось 48 сайтов, имитирующих портал «Госуслуги», пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Infosecurity a Softline Company. Обычно в сутки регистрируется не более двух подобных ресурсов, говорят эксперты по информбезопасности.

С 1 июля 2021 года с помощью этого цифрового сервиса по месту пребывания в онлайн-режиме зарегистрировались более 28 тыс. граждан России. По оценке экспертов МВД России, ежегодно по месту пребывания регистрируются более 3 млн человек. Ранее на оказание этой госуслуги в бумажном виде сотрудниками ведомства тратилось более 500 тыс. часов в год.

В ведомстве подчеркнули, что заполнение онлайн-формы и направление заявления в подразделение по вопросам миграции займет не более пяти минут. Для этого заявителям необходимо иметь подтвержденные учетные записи на портале «Госуслуги». Согласие собственника жилья можно также получить в электронном виде.

Срок принятия решения об оказании услуги в ведомстве не превышает восьми рабочих дней. Свидетельство о регистрации по месту пребывания в форме электронного документа, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью, поступает пользователю в личный кабинет на портале «Госуслуги». При необходимости его можно распечатать.