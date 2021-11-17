Министерство внутренних дел (МВД) России объяснило гражданам принцип работы нового сервиса постановки на учет по месту пребывания, который доступен на портале «Госуслуги». Информация об этом размещена
«Разработанный МВД России совместно с Минцифры России сервис доступен на портале «Госуслуги» и позволяет гражданам России регистрироваться по месту пребывания онлайн», – говорится в сообщении.
В МВД отметили, что теперь госуслуга не требует очного присутствия.
На фоне новостей о новом локдауне и распространении в регионах QR-кодов для входа в различные заведения в Рунете за несколько дней появилось 48 сайтов, имитирующих портал «Госуслуги», пишет
С 1 июля 2021 года с помощью этого цифрового сервиса по месту пребывания в онлайн-режиме зарегистрировались более 28 тыс. граждан России. По оценке экспертов МВД России, ежегодно по месту пребывания регистрируются более 3 млн человек. Ранее на оказание этой госуслуги в бумажном виде сотрудниками ведомства тратилось более 500 тыс. часов в год.
В ведомстве подчеркнули, что заполнение онлайн-формы и направление заявления в подразделение по вопросам миграции займет не более пяти минут. Для этого заявителям необходимо иметь подтвержденные учетные записи на портале «Госуслуги». Согласие собственника жилья можно также получить в электронном виде.
Срок принятия решения об оказании услуги в ведомстве не превышает восьми рабочих дней. Свидетельство о регистрации по месту пребывания в форме электронного документа, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью, поступает пользователю в личный кабинет на портале «Госуслуги». При необходимости его можно распечатать.