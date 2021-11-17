На российском внутреннем рынке наличной иностранной валюты в сентябре наблюдалось увеличение как спроса, так и предложения со стороны населения. При этом темпы роста спроса опережали динамику предложения, и с учетом отложенного спроса на доллары в предыдущие несколько месяцев и пика зарубежных туристических поездок чистый спрос повысился. Об этом говорится в опубликованном Центробанком «Обзоре основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в сентябре 2021 года» .

Совокупный спрос россиян на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с августом вырос на 48% и составил в долларовом эквиваленте 4,7 млрд. Спрос на доллары повысился на 58%, на евро — на 30%, до 3,2 млрд и 1,4 млрд долларов соответственно.

Объем покупки населением наличной валюты в уполномоченных банках по сравнению с августом увеличился на 78% и составил 2,4 млрд долларов. Долларов было куплено в 2,1 раза больше, европейской валюты — на 34%. С валютных счетов в банках физлица сняли в сентябре 2,3 млрд долларов (плюс 25% к августу).

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в сентябре 2021 года по сравнению с августом выросло на 18% до 3,3 млрд долларов. Совокупное предложение долларов увеличилось на 24% до 2,4 млрд, европейской валюты — на 3% до 0,8 млрд долларов.

В сентябре-2021 россияне продали банкам 1 млрд долларов наличной инвалюты — на 7% меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов сократились на 6%, евро — на 9%. На свои валютные счета граждане положили 2,3 млрд долларов (плюс 33% к августу).

Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту в сентябре составил 1,4 млрд долларов (в августе — порядка 0,4 млрд). Чистый спрос практически в равной степени формировался спросом на доллары и евро, указывают в ЦБ.



«В сентябре 2021 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 3,2 млрд долларов, что на 30% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов сократился на 9%, европейской валюты — вырос на 86%. Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в сентябре 2021 года по сравнению с августом увеличился на 14% и составил 1,2 млрд долларов», — сообщается также в обзоре.