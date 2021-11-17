Средняя скорость мобильной передачи данных в сетях LTE немного снизилась в ноябре по сравнению с замерами годовой давности, свидетельствуют данные TelecomDaily . Снижение средней скорости мобильного Интернета зафиксировано впервые с момента запуска сетей LTE в России в 2011—2012 годах, уточняется в материале.

Так, в ноябре этого года, по данным агентства, средняя скорость мобильного Интернета в сетях «большой четверки» сотовых операторов составляет 21,7 Мб/с против 24,3 Мб/с в ноябре 2020-го.

При этом самым быстрым среди операторов «четверки», как и в 2020-м, оказался мобильный Интернет «МегаФона»: средняя скорость по всей территории РФ — 33,7 Мб/с. У МТС средняя скорость равна 19,6 Мб/с, у «ВымпелКома» (мобильный бренд «Билайн») — 19 Мб/с, у Tele2 — 14,6 Мб/с. Как следует из данных TelecomDaily, учитывалась средняя скорость передачи данных при просмотре контента, серфинге по сайтам. В материале более подробно описана методология исследования и обозначен его охват.

Эксперты фиксируют начало процесса стагнации скоростей, так как развитие и модернизация не успевают за ростом трафика и увеличением нагрузки на сети, рассуждают аналитики. Объем трафика в мобильных сетях за год (со II квартала 2020-го по II квартал 2021-го) вырос на 30%, за два года — более чем на 110%. Именно в этот период «четверка» запустила сети LTE-A, однако дальнейшего технологического роста скоростей, по мнению аналитиков TelecomDaily, уже не последует вплоть до внедрения 5G, которого на массовом рынке не случится в ближайшие несколько лет. «Впрочем, и текущих скоростей более чем достаточно для просмотра контента UHD (сверхвысокой четкости. — Прим. Банки.ру)», — отмечается в материале.



«Мы видим, что бурный рост скоростей, который сети демонстрировали все последнее десятилетие, сменяется динамикой на понижение. Пока это не представляет угрозу для комфорта абонентов, так как и этих ресурсов более чем достаточно для работы даже с самыми «тяжелыми» сервисами. Однако для развития сотовой связи в РФ это тревожный сигнал. Операторские компании столкнулись с многочисленными тормозящими факторами, к которым относятся и дополнительные ограничения со стороны регулятора, и объективно сложная экономическая ситуация. В этих условиях перспективы разворачивания 5G выглядят туманными, так как дальнейшая оптимизация LTE-сетей имеет свои границы», — комментирует результаты исследования генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.