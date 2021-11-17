ЦБ РФ снял ограничения по доле акций российских эмитентов, размещение и публичное обращение которых предполагаются за пределами России. Соответствующее
В Центробанке напоминают, что до настоящего времени действовали два ограничения: депозитарные расписки могли быть выпущены только на 25% ценных бумаг одного выпуска, при этом в виде расписок могло быть размещено не более 50% от общего количества предлагаемых акций.
«Теперь российские компании смогут размещать любое количество своих акций как на зарубежном, так и на российском рынке. Это отменяет одну из причин, по которым российский бизнес структурировал предложение своих акций через иностранное юридическое лицо», —
Новые правила начнут действовать с 28 ноября 2021 года.
Регулятор рассчитывает, что снятие ограничений будет стимулировать российские компании к выходу на публичные рынки долевого капитала.
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