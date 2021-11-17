ЦБ РФ снял ограничения по доле акций российских эмитентов, размещение и публичное обращение которых предполагаются за пределами России. Соответствующее указание регулятора зарегистрировал Минюст.

В Центробанке напоминают, что до настоящего времени действовали два ограничения: депозитарные расписки могли быть выпущены только на 25% ценных бумаг одного выпуска, при этом в виде расписок могло быть размещено не более 50% от общего количества предлагаемых акций.

«Теперь российские компании смогут размещать любое количество своих акций как на зарубежном, так и на российском рынке. Это отменяет одну из причин, по которым российский бизнес структурировал предложение своих акций через иностранное юридическое лицо», — отмечают в ЦБ.

Новые правила начнут действовать с 28 ноября 2021 года.



Регулятор рассчитывает, что снятие ограничений будет стимулировать российские компании к выходу на публичные рынки долевого капитала.