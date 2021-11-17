Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, регулирующий вопросы электронного документооборота в сфере трудовых отношений, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Закон, принятый в третьем чтении, дополняет Трудовой кодекс РФ статьей 22.1 «Электронный документооборот в сфере трудовых отношений». Он закрепляет возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде, без дублирования на бумажном носителе, для создания больших возможностей для удаленного трудоустройства. Так, соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор», — говорится в сообщении.

Кроме того, работники смогут без посещения кадровой службы подписывать документы, поданные ими или предназначенные для них, электронной подписью и иметь быстрый доступ к необходимой документации.

Госдума во втором чтении приняла законопроект об электронном документообороте в сфере труда Госдума на пленарном заседании приняла во втором, основном чтении законопроект, регулирующий вопросы электронного документооборота в сфере трудовых отношений, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Предполагается, что электронный документооборот будет осуществляться через единую цифровую платформу «Работа в России», включая взаимодействие через портал госуслуг. При подписании электронных документов планируется использовать усиленную квалифицированную электронную подпись. Кроме того, электронный документооборот может вестись через информационную систему работодателя, если она соответствует требованиям Трудового кодекса РФ.

«Принятие законопроекта позволит им оперативно получить государственные, муниципальные, банковские и иные услуги, где требуется предоставление данных от работодателя, — необходимые сведения можно будет запросить через информационную систему», — говорится в пояснительной записке.

О переходе на электронный кадровый документооборот работодатель должен будет уведомить сотрудников, которые, в свою очередь, вправе отказаться от ведения их кадровых документов в электронном виде. Кроме того, коллективным договором может быть предусмотрено распространение работодателем электронного документооборота на всех работников, если более 50% из них дали согласие на переход к этой системе.