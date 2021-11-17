«ДОМ.РФ» выпустит первые в России социальные облигации с ипотечным покрытием. Новый выпуск облигаций будет отвечать принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), сообщила пресс-служба компании.

«Эмитентом облигаций серии БО-001P-13 выступит ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент». Ипотечное покрытие выпуска полностью сформировано из кредитов, выданных по льготной госпрограмме «Семейная ипотека», оператором которой выступает «ДОМ.РФ», — говорится в сообщении.



Отмечается, что выпуск облигаций соответствует четырем базовым критериям Принципов социальных облигаций ICMA: в части использования средств, процесса оценки и отбора проектов, управления средствами и отчетности.

«В последние годы ответственное инвестирование является основным трендом на глобальном финансовом рынке: инвесторам важно, на какие цели направляются их средства. «Семейная ипотека» — одна из ключевых программ государственной поддержки семей с детьми, и новый выпуск ИЦБ «ДОМ.РФ» будет полностью соответствовать международным стандартам «социальности». Это первый подобный выпуск в России. ДОМ.РФ, и дальше планирует развивать механизмы устойчивого и социального финансирования, внедряя лучшие мировые практики ESG на рынок ипотечной секьюритизации», — прокомментировал заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко.

Ранее ДОМ.РФ утвердил Концепцию социальных облигаций с ипотечным покрытием ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент», в которой описываются критерии отбора ипотечных закладных для соответствия социальному статусу. Как уточнили в компании, аналогичные концепции есть у ведущих мировых ипотечных агентств — американских Fannie Mae и Freddie Mac, а также корейской Korea Housing Finance Corporation.