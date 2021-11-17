Банк России установил официальные курсы валют на 18 ноября.

Курс доллара вырос на 26,75 копейки и составляет 72,8228 рубля (72,5553 рубля на 17 ноября). Курс евро снижен на 16,91 копейки до 82,3553 рубля (82,5244 рубля на 17 ноября).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 13:35 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 72,81 рубля (минус 32 копейки к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 82,37 рубля (минус 35 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 72,66–73,3 рубля за доллар и 82,13–82,84 рубля за евро.